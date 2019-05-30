كوشنر يلتقي نتنياهو بعد حل الكنيست وتبكير الانتخابات

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الخميس، الجهود الأمريكية في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوشنر قوله: إن "هذه هي المرة الأولى لزيارتي إلى إسرائيل بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان (مارس/آذار الماضي)".

وأضاف: "أمن إسرائيل يعتبر حيويا بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهو مهم جدا أيضا بالنسبة للرئيس (دونالد ترامب) نفسه ونثمن جميع جهودكم لتعزيز العلاقات بين بلدينا".

وأشار إلى أنها "أقوى من أي وقت مضى، ونحن منفعلون جدا حيال الاحتمالات التي تكمن هنا في إسرائيل بما يخص العلاقات بيننا ومستقبلنا".

وجاءت الزيارة مع حل الكنيست الإسرائيلي لنفسه وقرار تبكير الانتخابات إلى التاسع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

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بدوره، قال نتنياهو: "يسرنا دائما جدا استقبال جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات في إسرائيل وفي القدس من أجل بحث جهودنا المشتركة لدفع الازدهار والأمن والسلام قدما".

وأضاف: "أثمن كثيرا السياسة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب التي تهدف إلى دمج الحلفاء مع بعضهم البعض في التعامل مع التحديات المشتركة واغتنام الفرص المشتركة".

وفي إشارة إلى "تبكير الانتخابات، قال نتنياهو: "كما تعلمون، كانت لنا ليلة أمس حادثة صغيرة ولكن هذا لن يوقفنا. سنواصل العمل معا. عقدنا لقاءً ممتازا ومثمرا يؤكد مرة أخرى أن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى وهو سيتعزز بل أكثر".

وإسرائيل هي المحطة الثالثة والأخيرة في جولة كوشنير التي بدأت الثلاثاء وشملت المغرب والأردن.

وتعمل إدارة ترامب على صياغة تسوية للقضية الفلسطينية معروفة إعلاميا بما يسمى "صفقة القرن"، دون الكشف عن بنودها حتى الآن.

وحالت خلافات دون تمكن نتنياهو، منذ 17 من أبريل/نيسان، من تشكيل حكومة جديدة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.