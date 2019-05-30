إعلام فرنسي: قمم مكة "تاريخية" للسلام بالمنطقة

سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتوحيد الصف العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية، معتبرين أنها "قمة تاريخية لإحلال السلام في المنطقة".

وقال صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن الرياض تتوج موقفها الصارم تجاه إيران بقمم عربية وإسلامية وخليجية.

وأوضحت أن السعودية تريد عزل طهران في سياق هذه التوترات الحالية"، لافتة إلى دعم إيران للمتمردين الحوثيين الذي يشنون هجمات صوب المملكة، وتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى".

ووفقاً للصحيفة فإن التوترات الإقليمية تفاقمت منذ إدراج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليشيا الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء للمنظمات "الإرهابية" وتشديد العقوبات الاقتصادية ضد طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.







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من جانبها، قالت مجلة "ماريان الفرنسية"، إن قمم مكة" فرصة تاريخية لإحلال السلام الإقليمي في المنطقة".

ونقلت المجلة عن باحث سياسي في الشرق الأوسط والإرهاب والتنظيمات المتشددة، سباستيان بوسوا، قوله إن هذه القمة التي دعت إليها السعودية فرصة فريدة لتوحيد الدول العربية وإطلاق مبادرة للسلام الإقليمي.

واعتبر مدرس العلاقات الدولية بجامعة مونتريال أن هذه القمم أيضاً بمثابة مبادرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بتأمين منطقة الخليج وإحياء التكامل السياسي والاقتصادي والأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون أقوى ضد إيران.





بدورها، أشارت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية إلى أن المملكة العربية السعودية تنظم قمم طارئة في سياق منطقة متأججة".

وأوضحت أنه في خضم التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستضيف السعودية قمما طارئة نتيجة للتصرفات المقلقة الإيرانية بعد سلسلة من الهجمات وعمليات التخريب في المنطقة المتورطة فيها إيران.



