ملفات قمة مكة على مائدة العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 30 مايو 2019 تنطلق قمة مكة في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحت شعار "قمة مكة - يدا بيد نحو المستقبل".

قمة مكة هي القمة الـ14 منذ إنشاء الجامعة العربية عام 1945 وتتناول القمة ملفات مهمة، الملف الأول.. مناقشة استهداف السفن التجارية بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

الملف الثاني، قصف مضخات نفط سعودية من قبل الحوثيين، والملف الثالث التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.