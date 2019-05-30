ترامب يأسف لتنظيم انتخابات جديدة في إسرائيل

ترامب في حديث سابق مع نتنياهو- أرشيفية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة في إسرائيل، بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال ترامب، للصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدا وكأن نتنياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع".

وتابع: "سيعودون للانتخابات.. هذا مؤسف للغاية".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس، تمهيداً للتوجه إلى انتخابات عامة ستجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء التصويت بعد شهر واحد على أداء اليمين الدستورية لعضوية الكنيست الحادي والعشرين، وبذلك يصبح الكنيست "المنحل" الأقصر عمراً في تاريخ إسرائيل.

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وفي القراءة الثانية والثالثة، صوّت 74 عضواً لصالح حل الكنيست، فيما صوت 45 ضد القرار، وامتنع عضو واحد عن التصويت.





وصوّت النواب العرب لصالح حل الكنيست بجانب الأحزاب اليمينية، فيما عارضت الأحزاب الوسطية واليسارية مشروع قانون الحل.

وجرت الانتخابات الأخيرة في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، وأدى أعضاء الكنيست الجدد اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر ذاته.

وبادر حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع حل الكنيست بعد إخفاقه في تشكيل حكومة جديدة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه في حال أخفق نتنياهو حتى مساء الأربعاء، من تشكيل حكومة جديدة، فإن على الرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة ما لم يصوت الكنيست بأغلبية تزيد على 61 عضواً على قانون حل الكنيست.