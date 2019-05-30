تقارير تكشف موقف برشلونة من عودة نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان إلى نادي الكتالوني تبدو صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة.

نيمار قضى 4 مواسم ضمن صفوف "البلوجرانا" لكنه فضل الرحيل إلى النادي البارسي قبل عامين مقابل 222 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

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صحيفة "إيسبورتي" الكتالونية قالت إن نيمار بالفعل تم عرضه على إدارة برشلونة من أجل عودته في صفقة تبادلية يرحل خلالها عثمان ديمبلي إلى سان جيرمان بالإضافة لمبلغ مالي.

"إيسبورتي" أكدت أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة رفض الأمر رفضاً قاطعا، وذلك لأنه يعتبر أن ما قام به نيمار قبل عامين خيانة للنادي، ورفض حتى مجرد الاجتماع بوالد نيمار ووكيله من أجل التفاوض على مسألة العودة.

يذكر أن نيمار ارتبط اسمه بالعودة لبرشلونة عدة مرات مؤخراً، وما زاد من الشائعات، الزيارات المتتالية التي يقوم بها اللاعب للمدينة الكتالونية ولقاءاته المتعددة مع زملائه السابقين في الفريق.