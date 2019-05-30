أول اتفاقية ذكية في دبي باستخدام تقنية الهولوجرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "حكومة بلا ورق" هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة دبي لتنفيذه، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تستشرف المستقبل وتسخر وسائل الاتصال وأحدث التقنيات لتحقيقه.

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