اللجنة الوزارية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا تجتمع على هامش #قمة_مكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

عقدت اللجنة الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، اليوم، في جدة، اجتماعها الثاني هذا العام، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية الـ 14.

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ويأتي هذا الاجتماع متابعة لاجتماع بانجول في غامبيا الذي عقد في فبراير من عام 2019.

وألقيت خلاله كلمة غامبيا وبنغلاديش بصفتهما الرئيسان المشتركان للجنة، حيث قدمتا شرحا مفصلا للأوضاع والتطورات الجارية بشأن أقلية الروهينجا واللاجئين في المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار وتداعيات القضية بشكل عام.

كما تداول أعضاء اللجنة المعاناة التي تعيشها الأقلية الروهينجية، والمستجدات التي تؤثر في مستقبلها في ميانمار وفي بلدان الشتات، وذلك من أجل صياغة موقف موحد لدول منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأزمة.