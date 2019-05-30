شكرا لقرائتكم بولتون: التهديد الإيراني لم ينتهِ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وخلال زيارة للندن، قال بولتون للصحافيين إن الخطر الإيراني لم ينتهِ، لكن التحرك الأميركي السريع للرد والنشر ساعد في ردعه.

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وكشف بولتون أنه سيتم تقديم أدلة إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل لإثبات تورّط إيران في الهجوم على ناقلات النفط قبالة الإمارات.

وتابع بولتون: "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أميركية سيكون خطأ فادحاً.. وإذا أرادت التفاوض فلابد من وقف هذا السلوك".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران مؤخرا، حيث قامت أميركا بنشر حاملة طائرات وقاذفات "بي. 52" في الخليج العربي بسبب تهديد لمسته واشنطن من طهران. كما أعلنت واشنطن خططا لإرسال 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع.