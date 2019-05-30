خارجية أوزبكستان أعلنت استعادة 156 من رعاياها من منطقة نزاعات بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية في ​أوزبكستان​، "أنّها أعادت 156 من مواطنيها، معظمهم من النساء والأطفال، كانوا عالقين في نزاعات مسلّحة غير محدّدة في ​الشرق الأوسط​".

وأوضحت في بيان، أنّ "المواطنين تمّ خداعهم في منطقة النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس شوكت ميرزوييف أمر بإعادتهم إلى طشقند عبر رحلة خاصة".

وبيّنت أنّ "الحكومة ستقدّم مساعدة شاملة لإعادة تأهيل وإعادة إندماج جميع المواطنين الأوزبك الّذين عادوا إلى وطنهم بعد حياة صعبة".

وكانت قد أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال ​سوريا​ أنّها سلّمت الأربعاء 148 امرأة وطفلًا أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم "داعش"، إلى وفد قنصلي من أوزبكستان تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدهم.