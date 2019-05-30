أعلنت وزارة الخارجية في أوزبكستان، "أنّها أعادت 156 من مواطنيها، معظمهم من النساء والأطفال، كانوا عالقين في نزاعات مسلّحة غير محدّدة في الشرق الأوسط".
وأوضحت في بيان، أنّ "المواطنين تمّ خداعهم في منطقة النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط"، لافتةً إلى أنّ "الرئيس شوكت ميرزوييف أمر بإعادتهم إلى طشقند عبر رحلة خاصة".
وبيّنت أنّ "الحكومة ستقدّم مساعدة شاملة لإعادة تأهيل وإعادة إندماج جميع المواطنين الأوزبك الّذين عادوا إلى وطنهم بعد حياة صعبة".
وكانت قد أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا أنّها سلّمت الأربعاء 148 امرأة وطفلًا أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم "داعش"، إلى وفد قنصلي من أوزبكستان تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أوزبكستان أعلنت استعادة 156 من رعاياها من منطقة نزاعات بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.