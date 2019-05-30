كوشنير أكد التزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن دولة إسرائيل

أكد كبير مساعدي الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ بأمن دولة ​إسرائيل​"، مشيراً إلى أن "أمن إسرائيل مهم للعلاقة بين الدول، ولرئيسنا"، لافتاً إلى "اننا متحمسون للإمكانات المتاحة للجميع في المنطقة".

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