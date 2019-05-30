رئيس الوزراء الهندي أدى اليمين في مستهل ولايته الثانية

أدّى رئيس الوزراء في ​الهند​ ​ناريندرا مودي​، اليمين الدستورية في مستهل ولايته الثانية، الّتي يُتوقّع أن يترأس فيها حكومة قوميّة هندوسيّة.

وبات مودي أوّل رئيس وزراء هندي يؤدّي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص، بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية.

وكان حزب مودي "​بهاراتيا جاناتا​" الهندوسي القومي، قد حقّق أغلبيّة كبرى عبر فوزه بـ303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعدًا، في وجه منافسه الرئيسي "حزب المؤتمر" بزعامة راهول غاندي الّذي نال 52 مقعدًا فقط.