شمخاني: الإدارة الأميركية ليست أهلاً للتفاوض

لفت رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​ إلى أن "​الإدارة الأميركية​ ليست أهلاً للتفاوض"، مشيراً إلى أن "على الإدارة الأميركية المبادرة لتعويض العهود التي نقضتها وتعويض الأضرار قبل الحديث عن مفاوضات"، مضيفاً: "الأميركيون يعتقدون بأن المفاوضات هي جزء من عملية الضغط وليست سبيلاً لحل المشاكل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أن "إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا"، مؤكداً أنه "إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد".