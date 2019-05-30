الخارجية الروسية: ملتزمون بشكل صارم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

انتقدت ​وزارة الخارجية الروسية​ "ادعاءات مسؤول في ​وزارة الدفاع الأميركية​ حول احتمال قيام ​روسيا​ بتجربة ​سلاح نووي​ قليل القوة"، مؤكدة "تمسكها الصارم بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

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