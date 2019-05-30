الجبير: نسعى إلى تجنب الحرب مع إيران بأي ثمن لكننا لن نتسامح مع عدوانها

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن "السعودية تسعى إلى تجنب الحرب مع إيران بأي ثمن، لكنها لن تتسامح مع أنشطتها العدائية في المنطقة"، مشيراً إلى ان "المنطقة تمر حاليا بمرحلة حساسة للغاية".
ولفت إلى أن "إيران اليوم تتحمل المسؤولية عن عودة الوضع إلى طبيعته"، مشيراً إلى أن "الحرب ستكون مدمرة للجميع في المنطقة، ونسعى إلى تجنبها بأي ثمن، وأعلنا ذلك بوضوح، لكن الكرة الآن في ملعب إيران".
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