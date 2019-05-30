ملك الأردن ورئيس تشاد وصلا إلى جدة للمشاركة في قمة مكة

وصل ملك الأردن عبدالله الثاني، إلى جدة، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لـ"منظمة التعاون الإسلامي" الّلتين ستعقدان في مكة.
وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، سفير السعودية لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي وآخرين.
كما وصل رئيس تشاد إدريس ديبي إتنو، إلى جدة، للمشاركة في قمة "منظمة التعاون الإسلامي".
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