ملك الأردن ورئيس تشاد وصلا إلى جدة للمشاركة في قمة مكة

وصل ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، إلى جدة، للمشاركة في ​القمة العربية​ الاستثنائية، و​القمة الإسلامية​ الرابعة عشرة لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​" الّلتين ستعقدان في مكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة الأمير ​خالد الفيصل​، سفير السعودية لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي وآخرين.

كما وصل رئيس تشاد ​إدريس ديبي​ إتنو، إلى جدة، للمشاركة في قمة "منظمة التعاون الإسلامي".