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ملك الأردن ورئيس تشاد وصلا إلى جدة للمشاركة في قمة مكة

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وصل ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، إلى جدة، للمشاركة في ​القمة العربية​ الاستثنائية، و​القمة الإسلامية​ الرابعة عشرة لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​" الّلتين ستعقدان في مكة.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة الأمير ​خالد الفيصل​، سفير لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي وآخرين.

كما وصل رئيس تشاد ​إدريس ديبي​ إتنو، إلى جدة، للمشاركة في قمة "منظمة التعاون الإسلامي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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