بولتون: الرد السريع من واشنطن على التهديدات الإيرانية ساهم في ردعها

اعتبر مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ ان "الرد السريع من ​واشنطن​ على التهديدات الإيرانية ساهم في ردعها"، مشيراً إلى أن "التهديد الإيراني مازال مستمرا ولا نقبل بهذا التهديد"، مضيفاً: "لا نسعى لتغيير ​النظام الإيراني​"، مؤكداً "أننا سنقدم الأدلة على تورط إيران في الاعتداء على السفن في خليج عمان إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل".

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