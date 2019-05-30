البرلمان الأوكراني رفض استقالة رئيس الوزراء

رفض البرلمان الأوكراني، استقالة رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان، بعدما قدّمها إثر تسلّم الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي منصبه، ما يعني بقاء الحكومة الحالية للأشهر المقبلة.
وقد أيّد 97 نائبًا فقط استقالة غرويسمان الّذي تولّى منصبه في نيسان عام 2016، علمًا بأنّ العدد الأدنى المطلوب هو 226 نائباً.
يُذكر أنّ غرويسمان قد قدّم استقالته الأسبوع الماضي بسبب خلافات مع الرئيس الجديد الّذي يفتقر إلى الخبرة السياسيّة. من ثمّ أعلن نيتّه المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة الّتي حدّد زيلينسكي موعدها في 21 تموز المقبل.
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