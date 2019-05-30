حراك المتعاقدين دعا إلى الإضراب العام غدا في المدارس والثانويات الرسمية

دعا ​حراك المتعاقدين الثانويين​ إلى "إعلان الإضراب العام غدًا الجمعة في المدارس والثانويات الرسمية كافّة، استنكارًا لعدم حسم قضية قبض مستحقّات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الثاني (كانون ثاني، شباط وآذار)".

وأوضح منسق الحراك ​حمزة منصور​، أنّ "المسألة ضائعة ما بين ​وزارة التربية​ و​وزارة المال​، فوزارة التربية تقول إنّ إنهاء العمل بالجداول وإرسالها إلى وزارة المال متوقّف عند وزير المال الّذي لم يوقّع حتّى الآن على كتاب أرسلته وزارة التربية في 14 أيار، يهدف إلى طلب موافقة وزير المال على حجز مستحقّات ثلاثة أشهر لا شهرًا واحدًا، مع الإشارة إلى أنّ المبلغ المتوجّب دفعه للمتعاقدين موجود ومحجوز من بداية ​العام الدراسي​".

وحمّل حراك المتعاقدين، "مسؤوليّة عدم إعطاء حقّ المتعاقد مستحقّاته قبل الأعياد، كما بقيّة الموظّفين إلى كلّ من وزارة التربية ووزارة المال"، ودعا المتعاقدين إلى "التهيؤ للنزول إلى كلتا الوزارتين في توقيت سيحدّد لاحقًا بعد التنسيق والإعداد الميداني".