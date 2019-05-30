العرض الأول والحصري لفيلم LA BATAILLE DU CEDRE بدعوة من كلودين عون روكز

عرض للمرة الأولى الفيلم الوثائقي La Bataille du Cèdre ، للوران سورسيل وسيسيل فانيه، الذي بثّ على قناة Ushuaia، بدعوة من رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ كلودين عون روكز.

ويوثق الفيلم العمل الدؤوب للدكتور ​يوسف طوق​ والصحافية ديزيرييه صادق اللذين خاضا مغامرة إعادة تشجير الجبال المحيطة بغابة الأرز منذ ربع قرن، وذلك في Grand Cinemas في الضبيه.

حضر العرض ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ممثلاً بوزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​، وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​، مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون، وعدد من السفراء وممثلو ​المدراء العامين​، وممثلون عن الجمعيات البيئية وجمعيات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية وعدد من أهالي منطقة بشري.

وثائقي La Bataille du Cèdre، هو مغامرة تحققت من خلال عناد الفريق الذي ناضل وكافح وثابر وزرع وأعاد الزرع وآمن بالأرز وبحتمية انبعاثه مجدداً، كرمز للتجدد والصمود في وجه كل صعاب الحياة.