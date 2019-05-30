ركّز النائب السابق مصباح الأحدب على أنّ "طالما أنّ الضحية متّهم، والمحرّض على القتل حرّ طليق ومغطّى، ومن يدّعون تمثيل السنة "الشريحة اللبنانية المتّهمة حصرًا بقتال الجيش" يوافقون على توقيف العشرات من شبابنا الأبرياء ظلمًا، فأيّ ادّعاءات للسلطة بالدفاع عن المؤسسة العسكرية هي دجل ونفاق، وإمعان في تغطية قتلة الجيش الفعليّين".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لن نقبل بأيّ عفو لا يشمل كلّ من تمّ توريطهم ظلمًا، وأيّ استثناء لهم هو ضرب للكيان اللبناني الّذي أَثبتت التجارب أنّه لا يحيا على حساب مظلوميّة أيّ شريك في الوطن، ويعيدنا لزمن الحرب الأهلية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب: لن نقبل بأي عفو عام لا يشمل كل من تم توريطهم ظلما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.