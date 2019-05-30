فتفت: إسم اللواء عثمان لن يخضع للمساومات

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​سامي فتفت​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "دولة المؤسسات فوق كل الاعتبارات"، مضيفا:" إسم مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ لن يخضع للمساومات".

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