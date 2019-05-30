ادعى المواطن ​محمد قاسم​ قاروط لدى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الجنوب​ على خادمته من التابعية الاثيوبية ومن مواليد 1990، بتهمة سرقتها مبلغ 3 آلاف ​دولار​ اميركي ومصاغ من ​الذهب​ من منزله الكائن في منطقة الفوار - شرق صيدا، اثناء غياب العائلة عن المنزل، ثم فرارها إلى جهة مجهولة. وتم تعميم صورتها للتعرف عليها وإبلاغ ​القوى الامنية​.

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كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء على أثيوبية سرقت مبلغا من المال ومصاغا من منزل مخدومها في صيدا وفرت إلى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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