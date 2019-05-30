تعطل شاحنة تحت جسر زقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام سبب ازدحاما مروريا

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تعطّل شاحنة تحت جسر زقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام، تسبّب بازدحام مروري كثيف في المكان، وتتمّ المعالجة وتسهيل السير من قبل دراج المفرزة المعنيّة".
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