تعطل شاحنة تحت جسر زقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام سبب ازدحاما مروريا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تعطّل شاحنة تحت جسر ​زقاق البلاط​ باتجاه ​نفق سليم سلام​، تسبّب بازدحام مروري كثيف في المكان، وتتمّ المعالجة وتسهيل السير من قبل دراج المفرزة المعنيّة".

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