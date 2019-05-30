اصابة 8 أشخاص بحالات اختناق نتيجة احتراق محل تجاري بطرابلس

اندلع حريق في احد المحال التجارية في منطقة مشروع محرم ب​طرابلس​، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بينهم 7 نساء ب​حالات​ اختناق، وقد عمل ​الدفاع المدني​ وفوج إطفاء طرابلس على اخماد الحريق، فيما عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إخلاء عائلتين وإسعاف جميع الإصابات ميدانيا.

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