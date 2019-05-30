محتجون من "السترات الصفر" يتظاهرون أمام مستوع لأمازون

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غرونوبل: قالت مصادر متطابقة إنّ بضع عشرات من محتجي "السترات الصفراء" تظاهروا ليل الاربعاء وصباح الخميس أمام مستودع للعملاق الأميركي أمازون في شرق فرنسا.

واستمرت التظاهرة من الساعة 19,00 ت غ حتى الساعة 23,00، وفق ما قال متظاهر لفرانس برس. وأوضح أنّ التظاهرة هدفت إلى "منع بضع شاحنات من الدخول والخروج" من المبنى الواقع في بلدة ستولاس-بونس في شرق فرنسا، مع السماح للعمال بالمغادرة.

ورفع المتظاهرون الذين أشاروا إلى أنّ عددهم ناهز الخمسين، لافتات تستنكر ظروف العمل لدى امازون، وخصوصا "تسريح نساء حوامل" و"التهرّب الضريبي" الذي تمارسه الشركة.

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ولم تضطر القوات الأمنية الموجودة في المكان إلى التدخل.

وأكدت السلطات المحلية الوقائع وتحدثت عن "أربعين" متظاهرا.

وتتواصل منذ ستة أشهر تظاهرات "السترات الصفراء" غير المسبوقة في فرنسا، وهي تحتج على السياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يطالب المتظاهرون باستقالته.

