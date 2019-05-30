دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أسانج مؤسس ويكيليكس مريض ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية في المحكمة

لندن (رويترز) - قال محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يوم الخميس إن موكله مريض جدا ولا يقوى على الظهور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في بريطانيا في جلسة للنظر في طلب تسليمه المقدم من الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 أبريل نيسان. ويواجه أسانج إجمالا 18 اتهاما جنائيا أمريكيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.

وقال المحامي جاريث بيرس "إنه في الواقع ليس بخير على الإطلاق".

وقالت القاضية إيما أربوثنوت "إنه ليس بخير".

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وأبدى موقع ويكيليكس مخاوف شديدة بشأن الحالة الصحية لأسانج وقال إنه نُقل إلى جناح علاجي في سجن بلمارش البريطاني. وأضاف الموقع أن حالته الصحية تدهورت في السجن وفقد الكثير من وزنه.

وتقرر عقد الجلسة التالية لنظر طلب تسليمه يوم 12 يونيو حزيران.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)