شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإنشاء قناة دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون..والاقتراحات تدرسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد همام، عضو مجلس النواب، بإنشاء قناة أرضية فضائية دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال النائب أحمد همام، فى تصريح له، إنه تقدم باقتراح برغبة بإنشاء قناة دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تهتم بالشأن الدينى والرد على استفسارات وأسئلة المواطنين الخاصة بالشئون الدينية.

وحددت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موعد يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر يونيه المقبل، لعقد اجتماع لمناقشة الاقتراح بحضور ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام وممثلى المؤسسات الدينية، ليتم استعراض طلب النائب أحمد همام والاستماع لرد ممثلى الجهات المعنية واتخاذ القرار اللازم من قبل اللجنة واعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.