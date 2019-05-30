شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإنشاء قناة دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون..والاقتراحات تدرسه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد همام، عضو مجلس النواب، بإنشاء قناة أرضية فضائية دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال النائب أحمد همام، فى تصريح له، إنه تقدم باقتراح برغبة بإنشاء قناة دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تهتم بالشأن الدينى والرد على استفسارات وأسئلة المواطنين الخاصة بالشئون الدينية.
وحددت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موعد يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر يونيه المقبل، لعقد اجتماع لمناقشة الاقتراح بحضور ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام وممثلى المؤسسات الدينية، ليتم استعراض طلب النائب أحمد همام والاستماع لرد ممثلى الجهات المعنية واتخاذ القرار اللازم من قبل اللجنة واعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بإنشاء قناة دينية تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون..والاقتراحات تدرسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.