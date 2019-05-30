أول تعليق من طالبة التبول داخل لجنة بجامعة المنصورة: كملت الامتحان وأنا مبلولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية – رامي محمود:

قالت الطالبة "ماجدة.ع" إنها تقدمت بشكوى إلى الدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية، بعد تعرضها لحادث مؤسف حين منعها مراقب اللجنة من الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها ما تسبب في تبولها لا إراديًا.

وأضافت "ماجدة": "أحضرت له الشهود وأحضرت له ملابسي في هذا اليوم التي بها آثار التبول والتغوط، إلا أن رئيس اللجنة رفض الاعتذار لي".

وحول الواقعة قالت: "طلبت من إحدى المراقبات ضرورة ذهابي إلى دورة المياه إلا أن الاستاذ الجامعي المواقب رفض وأصر على رفضه قائلا: "غير مسموح لأنك لو دخلتي كله هيطلب زيك وهتبقى سوق".

وتابعت الطالبة، "حاولت إقناع المراقبة بطلبي إلا أن الجواب كان بالرفض، وبعد مرور ساعة كررت طلبي للمراقبة بضرورة الذهاب إلى الحمام، وقولت لها فتشوني بس سيبوني أروح الحمام" لكن رئيس اللجنة رفض للمرة الثانية حتى قبل انتهاء وقت الامتحان بساعة كاملة ما تسبب في حدوث تبول لا إرادي وأكملت الامتحان على هذه الحالة من البلل.

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وتابعت الطالبة: "المراقبة علمت بما حدث لي، وقالت: "متدعيش عليا أنا قولتله وهو رفض مش عارفه أعملك إيه".

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، قرر اليوم الخميس، وقف "ش.ب"، مدرس مساعد بالجامعة واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة على الامتحانات وإحالته للتحقيق.

جاء قرار الجامعة بعد تحرير طالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني محضرًا داخل قسم شرطة أول المنصورة حمل رقم 5513 إداري، اتهمت فيه الاستاذ الجامعي بمنعها من الذهاب لدورة المياه طوال فترة الامتحان، ما تسبب في تعرضها للتبول اللاإرادي.

وذكرت الطالبة في المحضر أنها رغم تقدمها لإحدى المراقبات بضرورة ذهابها لدورة المياه إلا أن الاستاذ الجامعي أصر على رفضه قائلا :"غير مسموح لأنك لو دخلتي كله هيطلب زيك وهتبقى سوق"، مما تسبب في تبولها بشكل لا إرادي، مضيفة:"مرت ساعة وكررت طلبي من المراقبة للذهاب إلى الحمام، وقولت فتشوني بس سيبوني أروح الحمام" لكن رئيس اللجنة رفض للمرة الثانية حتى قبل انتهاء وقت الامتحان بساعة كاملة "مما تسبب في حدوث تبول لا إرادي وأكملت الامتحان على هذه الحالة.

وتابعت الطالبة: "المراقبة علمت بما حدث لها، وقالت:"متدعيش عليا أنا قولتله وهو رفض مش عارفه أعملك إيه".