"الآثار": المتحف الكبير يستقبل ١٨١ قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

استقبل المتحف المصري الكبير ١٨١ قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة.

وأشار الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف الكبير - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، حيث تضم مجموعة من التماثيل المتميزة التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطى والمصنوعة من الخشب الملون، بالإضافة إلي مجموعة من نماذج المراكب والتي تحمل عليها مجموعات من البحارة.

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وأوضح عباس أنه من أهم القطع تمثال للملك "إخناتون" يرجع لعصر الدولة الحديثة، وتم اكتشافه بالبر الشرقي بالأقصر، وهو مصنوع من الحجر الرملي ويمسك بيده الصولجان ويبلغ أبعاده ١٩٤سم ×١١٤سم×٨٠سم.

من جانبه، أكد عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف الكبير أن فريق العمل من المرممين قام بإجراء أعمال الترميم من تنظيف ميكانيكي وتقوية القشور الضعيفة المتواجدة بالقطع الأثرية قبل أعمال التغليف، وإعداد تقرير عن حالة كل قطعة أثرية قبل النقل، كما حرص فريق العمل من الأثريين على استلام القطع بعد مطابقتها بالسجلات الأثرية.

وأضاف زيدان، أن جميع القطع وصلت بأمان إلى مركز الترميم وتم الانتهاء من أعمال فض التغليف، حيث تم إدخال كل قطعة أثرية إلى معمل الترميم الخاص بها طبقا للمادة الأثرية، لبدء أعمال الترميم والانتهاء منها قبل افتتاح المتحف.