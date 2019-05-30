"أبو مصاصة" يسطو على متجر مثلجات في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، توقيف شخص، 32 عاما، في روما بعدما حاول السطو على متجر لبيع المثلجات باستخدام "مصاصة".

وكان الشخص قد دخل المحل وحاول فتح درج الخزينة الإلكتروني ، بينما كانت البائعة بعيدة عنه، وعندما عادت هددها بالمصاصة.

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وذكرت الشرطة في بيانها أن السيدة "تفاجأت في البداية بهذا التهديد الغريب"، إلا أنها أدركت لاحقا أن هناك "إبرة" حادة متصلة بعصا المصاصة.

واضطر اللص في النهاية إلى الهرب بعدما أدرك أن الدرج مغلق تماما، ونجحت الشرطة في توقيفه بعد فترة قصيرة ووجهت إليه تهمة الشروع في السرقة.

ووصفت الشرطة اللص بأنه "أجنبي" ولديه سجل جنائي سابق.