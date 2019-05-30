صور| بعد وفاته في حادث أمس.. أسيوط تشيع مدير الأمن" في جنازة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365: شيع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في مطار أسيوط العسكري لتقله طائرة حربية إلى مسقط رأسه بمحافظة الغربية ليشيع جثمانه في جنازة عسكرية إلى مثواه الأخير. وقدم محافظ أسيوط التعازي إلى مصطفى شكر، شقيق الفقيد الراحل وإلى جميع أفراد أسرته. رافق المحافظ، اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد واللواء أسامة جاد مدير فرع الرقابة الإدارية بأسيوط واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط واللواء أشرف عبدالله مدير فرع الأمن العام لوسط الصعيد والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بأسيوط والعميد طارق مصطفى وكيل فرع الأمن الوطني بأسيوط والعقيد دكتور أحمد قدري أبوحسين بقطاع الأمن الوطني. جاء ذلك عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد الراحل بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط وتلقى التعازي من جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وضباط وجنود مديرية أمن أسيوط والمنطقة الجنوبية العسكرية وبحضور محافظا المنيا وسوهاج وشقيق الفقيد الراحل وجميع أفراد أسرته.

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