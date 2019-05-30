عمدة طهران يكشف تفاصيل مثيرة عن سبب اقدامه على قتل زوجته



برر عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، اليوم الأربعاء، أسباب إقدامه على قتل زوجته الثانية ”ميترا استاد“ أمس رميًا بالرصاص، زاعمًا أنها ”بدأت تتواصل مع أجهزة أمنية واستخباراتية لتزويدهم بمعلومات عني“، مضيفًا أنها ”هددت بفضحي“.

وقال نجفي أمام النيابة الجنائية في طهران بعد اعترافه بقتل زوجته: ”لقد هددتني عدة مرات بتدمير حياتي وكشف المعلومات، كما أنها حذرتني من أنها ستقوم بخيانتي مع رجال أجانب كانت تتواصل معهم سابقًا في حال أقدمت على مضايقتها ومنعها من التصرف بحرية“.

وأضاف: ”نعم لقد قمت بقتلها أمس رميًا بالرصاص عندما كانت هي في حمام الشقة، ولقد فكرت بالانتحار عقب قتلها، لكني تراجعت عن ذلك وتوجهت إلى مدينة قم (وسط إيران) لزيارة قبر والدي“

وتابع وهو يسرد قصة خلافه مع زوجته الثانية: ”في العام الماضي، فكرت بالإقدام على الانتحار، كما حاولت زوجتي ميترا استاد الانتحار مرتين أو ثلاثة“.

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وقال عمدة طهران السابق، فيما يتعلق بعلاقته مع ميترا استاد: ”قلت لها في آخر مرة أنا مستعد لإعطائك كل ما يمكنني دفعه من ثمن لقبول الطلاق ومغادرة حياتي، لكنها رفضت وقالت لي (أنا أعمل على تدمير حياتك)“.