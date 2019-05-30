إصابة 5 مدنيين في هجوم صاروخي من الجماعات الإرهابية بريف حماة شمالي سوريا

أصيب خمسة مدنيين بجروح خطيرة، اليوم الخميس جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرى الريف الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي استهدفت بعدة صواريخ الأحياء السكنية، مما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي

يذكر أن امرأة لقت مصرعها وأصيب 7 مدنيين بجروح ودمرت منازل أمس الأربعاء نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدتي قمحانة وشطحة ومدينتي سلحب والسقيلبية أدى إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالي.

في قرى الريف الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي استهدفت بعدة صواريخ الأحياء السكنية، مما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهاليوممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.يذكر أن امرأة لقت مصرعها وأصيب 7 مدنيين بجروح ودمرت منازل أمس الأربعاء نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدتي قمحانة وشطحة ومدينتي سلحب والسقيلبية أدى إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالي.

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