مسابقة ملكة جمال الهند تتعرض لانتقادات بسبب العنصرية

نشرت إحدى الصحف الأجنبية صورة للثلاثين فتاة المتنافسات على لقب ملكة جمال الهند، والتي تسببت في توجيه الانتقادات اللاذعة للمقيمين على المسابقة بسبب عدم التنوع في التصفيات النهائية، حيث ظهر في الصورةالمرشحات كلهن بلون البشرة الأبيض.
تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث نشرها إحداهما عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها متسائلًا "ما
كما أثارت الصورة العديد من السخرية حيث علق ناشط وقال إن هذه الصورة بمثابة إعلان لمستحضرات تجميل تفتيح البشرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
يذكر أن المتأهلين إلى النهائيات بالمسابقة في جميع أنحاء البلاد سيشاركون في النهائيات الشهر المقبل.
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