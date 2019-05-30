للمشاركة في القمة الطارئة.. العاهل الأردني يتجه إلى السعودية

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عمان، اليوم الخميس، على رأس وفد متوجهًّا إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.
وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن الملك سيشارك ًفي أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في مكة المكرمة
وأضافت الوكالة أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبًا للملك.
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