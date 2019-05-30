تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبحث التعاون الثنائي مع رئيس الوزراء الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.