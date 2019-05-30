قصف تركي يطال مواقع شمال العراق

وقالت الوزارة، إن المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة للحزب. وأضافت الوزارة أن "الجيش حيّد 4 مسلحين في أحدث تحركاته، ليرتفع العدد الكلي إلى 19 مسلحا، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية نفذت أيضا ضربات في مناطق حدودية غربي هاكورك في شمال العراق، ودمرت مواقع أسلحة ومخابئ ومخازن للذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني".
وبدأت العملية التركية عبر الحدود مع العراق بقصف بالمدفعية وضربات جوية، الاثنين، قبل إنزال قوات خاصة من طائرات هليكوبتر في المنطقة.
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