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قصف تركي يطال مواقع شمال العراق

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صرحت وزارة الدفاع التركية، بأن طائرات حربية تركية وطائرات هليكوبتر هجومية ضربت أهدافا في الجبال الواقعة بشمال العراق، وأن الجيش "حيّد" 19 مسلحا كرديا، مع دخول عمليته هناك يومها الرابع، في خطوة تعد انتهاكا لأمن وسيادة العراق. وذكرت الوزارة أن جنديين تركيين قتلا، متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة خلال (عملية المخلب) التي تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك قرب الطرف الجنوبي الشرقي من تركيا. وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة تصاعد الدخان من قمة تل، مع تردد دوي إطلاق النار، بينما حلقت طائرات هليكوبتر هجومية في السماء.

وقالت الوزارة، إن المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة للحزب. وأضافت الوزارة أن "الجيش حيّد 4 مسلحين في أحدث تحركاته، ليرتفع العدد الكلي إلى 19 مسلحا، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية نفذت أيضا ضربات في مناطق حدودية غربي هاكورك في شمال العراق، ودمرت مواقع أسلحة ومخابئ ومخازن للذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني".

وبدأت العملية التركية عبر الحدود مع العراق بقصف بالمدفعية وضربات جوية، الاثنين، قبل إنزال قوات خاصة من طائرات هليكوبتر في المنطقة.


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