الجيش اليمني يحقق انتصارات ميدانية في تعز

وأوضح المصدر أن معارك عنيفة لا تزال مستمرة حتى الآن بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أنها لن تتوقف حتى يتم تطهير المحافظة من الميليشيات.
وأكد المصدر أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة نحو 25 آخرين. وقال سكان محليون، إن "انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة في وقت مبكّر اليوم، وسط تبادل عنيف لإطلاق النار بين الطرفين". وكان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد أعلن، السبت الماضي، عن انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد الميليشيات الحوثية في المحافظة التي تفرض حصارا عليها لمدة 4 سنوات.
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