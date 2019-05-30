الجيش اليمني يحقق انتصارات ميدانية في تعز

تمكنت قوات الجيش الوطني، مدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من إحراز تقدم جديد نحو مواقع خاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي الانقلابيين في محافظة تعز جنوبي صنعاء. وقال مصدر عسكري، إن "قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة على تبة القارع شمال معسكر الدفاع الجوي غربي مدينة تعز، وأحرزت تقدما كبيرا نحو مواقع الميليشيات شمال غربي المدينة".

وأوضح المصدر أن معارك عنيفة لا تزال مستمرة حتى الآن بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أنها لن تتوقف حتى يتم تطهير المحافظة من الميليشيات.

وأكد المصدر أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة نحو 25 آخرين. وقال سكان محليون، إن "انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة في وقت مبكّر اليوم، وسط تبادل عنيف لإطلاق النار بين الطرفين". وكان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد أعلن، السبت الماضي، عن انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد الميليشيات الحوثية في المحافظة التي تفرض حصارا عليها لمدة 4 سنوات.