الجيش الكونجولي يقتل 26 متمرداً شرقي البلاد

قال جيش الكونجو اليوم الخميس إنه قتل 26 من أعضاء القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة في اشتباكات بشرق البلاد المضطرب.

وقال المتحدث باسم الجيش ليون ريتشارد كاسونجا، عن القتال الذي وقع في نجيتي في منطقة بيني، "عقب الهجوم على متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة، قمنا بقتل 26 شخصاً ومصادرة عدد كبير من الأسلحة".

يذكر أن قوات التحالف الديموقراطية تأسست عام 1995، وتتخذ من المنطقة الحدودية الجبلية بين الكونجو وأوغندا مقراً لها. وتعرف هذه القوات باستخدام الأطفال كجنود، كما أنها مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان.

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ويشار إلى القوات الديمقراطية المتحالفة تشن عادة هجمات تستهدف المدنيين، ولكن مؤخراً أصبحت مسؤولة عن تنفيذ هجمات على أفراد قوات حفظ السلام الأممية.