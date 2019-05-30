مقتل 5 أشخاص في غارات جوية للجيش السوري على ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة أشخاص اليوم الخميس، جراء قيام طائرات الجيش السوري الحربية بقصف مدينة معرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحاً بعضهم في حالة خطرة، مشيراً إلى تنفيذ الطائرات الحربية 36 غارة جوية صباح اليوم، على مناطق منطقة "خفض التصعيد".
ولفت المرصد إلى أن الغارات استهدفت اللطامنة وكفرزيتا وأرينبة والهبيط وكفروما ومحور كبانة بجبل الأكراد، وأريحا ومعرة النعمان وخان شيخون ترملا والفقيع وكفرموس ومنطف وترملا ومنطقة جبل الأربعين.
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ووثّق المرصد مقتل 15 مسلحاً، خلال قصف جوي واستهدافات بمناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الفائتة.
وتتعرض مناطق إدلب وحماة لقصف عنيف سقط خلاله أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح بحسب احصائية الدفاع المدني منذ منتصف شهر أبريل الماضي.
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