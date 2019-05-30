كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح أسواقه أمام صادرات مصر من الجيلاتين الصناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز التمثيل التجاري، نجاح مكتب التمثيل التجاري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله في الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) على الطلب المقدم من مصر لفتح أسواق هذه الدول أمام المنتج المصري من الجيلاتين الصناعي.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الخميس أن مكتب تمثيل التجاري ووزارة التجارة والصناعة تابعا مع مختلف أجهزة الاتحاد الأوروبي لنحو 6 سنوات، خاصة في ظل التوجه لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، ولتمهيد الطريق أمام السلع المخطط لإنتاجها في المناطق الصناعية التي تشيدها الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح الجهاز أن لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف بالمفوضية الأوروبية اجتمعت يوم 11 أبريل الماضي، ووافقت على تعديل التشريعات الأوروبية وإضافة مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير الجيلاتين الصناعي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم نشر التشريعات المذكورة في الجريدة الأوروبية الرسمية ودخولها حيز النفاذ بنهاية شهر مايو الحالي.

ونوه بأن هذه الخطوة تفتح المجال أمام الصادرات المصرية من الجيلاتين الصناعي إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار خطة الدولة بتعظيم صادرات المشتقات الحيوانية من خلال تدشين منطقة الروبيكي لإنتاج الجلود والمشتقات الحيوانية، كما تفتح هذه الخطوة المجال لبدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لنفاذ صادرات مصر من الجيلاتين الغذائي والطبي وهي المنتجات ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي قد يكون لها دور هام في جذب استثمارات عالمية لمصر في هذا المجال وتحولها لمركز عالمي لتصدير الجيلاتين، بمختلف أنواعه للاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.