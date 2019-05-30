كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نُبلي بلاء حسناً في محادثات التجارة مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تبلي بلاءً حسناً في محادثات التجارة مع الصين، وأن بكين تريد إبرام صفقة مع واشنطن.

وكان ترامب يتحدث إلى الصحافيين عند مغادرته البيت الأبيض، لإلقاء كلمة في ولاية كولورادو.

وتأتي تصريحات تراب، بعد ان اتهمت الصين واشنطن بـ"إرهاب اقتصادي مكشوف" بفرض رسوم جمركية عقابية وعقوبات ضد شركاتها، في تصعيد جديد للهجة بكين في الحرب التجارية بين البلدين.