كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي لإيران: سنرد عسكريًا في حال تم استهداف مصالحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن المبعوث الأمريكي لإيران، برايان هوك، قوله أن الاتفاق العسكري لطهران انخفض 28% منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأكد، أن الاقتصاد الإيراني يشهد حالة من الركود منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وتابع، سنرد عسكريًا في حال تم استهداف مصالحنا من قبل طهران.

