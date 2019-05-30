كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات التحالف العربي، عن تنفيذ عملية وصفت بالنوعية على أهداف عسكرية في صنعاء وسط اليمن.

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، قوله، اليوم الخميس: "إن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف لتحييد أعمال الحوثي العدائية".

وذكر التحالف أن جهوده مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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‏وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال عملية الاستهداف في صنعاء.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر اللواء 62 حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وأضاف: "الغارات استهدفت منشآت تابعة للمعسكر، أدت إلى حدوث انفجارات".

ويتبع معسكر فريجة وحدات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني)، ويعد أحد أكبر ألويته.