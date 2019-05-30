كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي مؤسس "ويكيليكس": موكلي مريض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محامي الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الخميس، إن موكله مريض، وذلك خلال جلسة استماع في لندن، تمثل آخر مراحل معركته ضد ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المحامي غاريث بيرس قوله في المحكمة، إن موكله لم يكن على ما يرام، بعد ساعات من نشر تغريدة ويكيليكس، عن "مخاوف خطيرة" على صحة أسانج، لأنه فقد وزناً في السجن، ونقل إلى جناحه الصحي.

ولم يظهر أسانج في المحكمة.

وكانت جلسة الاستماع القصيرة في محكمة ويستمنستر الجزئية، هي الأحدث في معركة ترحيل أسانج، بعد أن اتهمته الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بـ 18 تهمة بتعريض الأمن القومي للخطر، بالتآمر للحصول على معلومات سرية وكشفها.

ولا يزال أسانج محتجزاً في بريطانيا كما أنه مطلوب في السويد.

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وقال مسؤولون أمريكيون إن أي قضايا تتعلق بتسليمه سيقررها النظام البريطاني.

ويقول ممثلو الادعاء إن الاتهامات تتعلق بنشر معلومات سرية ركزت على نشر أعداد كبيرة من أسماء مبلغين سريين ربما يعرضهم ذلك للخطر في إيران، وسوريا، والصين، والعراق، وأفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتهامات الموجهة إلى أسانج تنبع جزئياً من كيفية اقترابه من تشيلسي مانينغ، التي كانت تخدم في مخابرات الجيش الأمريكي، للحصول على الملفات، وأضافوا أن هذا يختلف عن نشاط الصحافيين الاعتياديين.

وأوضحوا أن أسانج كان يعلم أن نشر تلك المعلومات يمكن أن يضر بالولايات المتحدة.