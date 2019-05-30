كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات عسكرية تركية لميليشيا مصراتة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت تركيا طائرة شحن إلى ليبيا، من طراز "سي 130"، على متنها فريق الخبراء الأتراك مع غرفة عمليات متكاملة هبطت في مصراتة، حسب ما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، اليوم الخميس.

وأكد الجيش الليبي أن هذه الطائرة ليست الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن طائرة من طراز "أنتونوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة، حطت في ليبيا في وقت سابق، وعلى متنها طائرات دون طيار.

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أن طائرة تركية دون طيار قصفت مدينة غريان، أمس الأربعاء.