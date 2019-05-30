كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيسا لوزراء الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي ناريندرا مودي اليمين الدستورية اليوم الخميس، رئيساً للوزراء في الهند لولاية ثانية بعد أن حقق حزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة.

ومن المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 6 آلاف ضيف مراسم أداء مودي ومجلس الوزراء الهندي اليمين الدستورية بمن فيهم قادة من سريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، وبوتان، وتايلاند.

كما يُتوقع أن يحضر المراسم قادة سياسيون في الهند من بينهم زعيما حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض راهول غاندي وسونيا غاندي ومجموعة من نجوم السينما والمشاهير.

ويدير الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، إجراءات أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في نيودلهي.

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ومن المتوقع أن يبقى عدد من أعضاء الحكومة السابقة في مناصبهم، باستثناء وزير المالية السابق آرون جايتلي الذي اختار الانسحاب بسبب حالته الصحية.

وبدأ مودي يومه بزيارات لإحياء ذكرى المهاتما غاندي، مؤسس حركة الاستقلال الهندية، ورئيس الوزراء وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، آتال بيهاري فاجبايي.

كما زار النصب التذكاري للحرب الوطنية بالقرب من بوابة الهند.

وفاز حزب مودي بـ303 مقاعد في لوك سابها، مجلس النواب في البرلمان، مقابل 282 مقعداً حصل عليها في انتخابات 2014.