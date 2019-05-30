كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الفتوى في لبنان تدعو لالتماس هلال شهر شوال في 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت دار الفتوى في لبنان إلى التماس هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الاثنين، الواقع في 29 من شهر رمضان المبارك، الموافق لـ 3 يونيو 2019.

وقالت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، إنه "يجب التماس هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية وجوبا كفائيا، بعد غروب شمس يوم الاثنين، الواقع في 29 من شهر رمضان المبارك، الموافق 3 حزيران الجاري 2019 م".

ودعت دار الفتوى "كل من يشاهد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين المذكور، الحضور إلى دار الفتوى للإدلاء بشهادته في اجتماع العلماء وقضاة الشرع الشريف، الذي يعقد بمشيئة اللَّه تعالى، في دار الفتوى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان"

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من جهة أخرى، أفتى المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، بأن أول أيام عيد الفطر المبارك سيحل قبل يوم من التاريخ الذي أعلنته مراجع شرعية وفلكية أخرى.

وأصدر بيانا أعلن فيه أن يوم الثلاثاء الواقع في 4 يونيو المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، قد أعلن أن الأربعاء الواقع في 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وذكر المركز أن الاختلاف المحتمل سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين، الثالث من يونيو، على الرغم من أن المركز أكد على "عدم إمكانية حدوث ذلك باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة".