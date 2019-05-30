حجز وإتلاف 251 طنا من المواد الغذائية الفاسدة خلال 20 يوما من رمضان

كشفت حصيلة جديدة لمراقبة المنتجات الغذائية، أعلنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، صباح اليوم، عن حجز وإتلاف 251 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال 20 يوما من رمضان.

وقال المكتب إن مصالحه تقوم بتعزيز عمليات المراقبة بالنسبة إلى المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال رمضان، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك، حيت تمت خلال 20 يوما، التي انقضت من رمضان، مراقبة ما مجموعه 251 ألفا و24 طنا، من مختلف المنتجات الغذائية.

وعلى مستوى السوق الداخلي، شملت عمليات المراقبة، التي تمت سواء في إطار اللجان المحلية المختلطة، أو من طرف المصالح التابعة للمكتب،115 ألفا و987 طنا من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، حيث أسفرت عن حجز، وإتلاف 251 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما قامت مصالح المراقبة التابعة لأونسا بألف و851 خرجة مراقبة ميدانية، منها 8 آلاف و333 خرجة، ضمن لجان إقليمية، تم على إثرها تحرير 168 محضر مخالفة.

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 135 ألفا و37 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، وأسفرت العملية عن إرجاع 1280 طنا منها، لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.