ممثلات يخضن تحدي “الظهور بدون مكياج”- صور

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تخوض ممثلات مغربيات، في الوقت الحالي، تحد جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان” no makeup challenge “، يظهرن فيه دون مساحيق التجميل.
وشاركت ممثلات شهيرات في هذا التحدي، الذي يعتبر “جريئا”، خصوصا أن الفنانات عادة يحاولن الظهور أمام الجمهور في أبهى حلة ممكنة، ومن بينهن الممثلة فاطمة الزهراء لحرش، وفاطمة الزهراء الجوهري، وزينب عبيد، وسحر الصديقي، والكوميدية لبنى الجوهري.
ويتزامن التحدي المذكور مع شهر رمضان، الذي تتخلى فيه أعداد كبيرة من الإناث عن مساحيق التجميل في النهار، كونها لا تتناسب مع مقاصد الصيام، حسب قناعاتهن.
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